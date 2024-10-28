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Инфлюенсера Intrisha обидели на шоу в Албании

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Фото: intrisha/TikTok

Латвийская инфлюенсер Intrisha поделилась в TikTok неприятным случаем , который произошел во время шоу "Четверо с чемоданами" (Četri uz koferiem), во время путешествия по Албании с актерами Мартиньшем Упениексом, Хоренсом Сталби и Катриной Диманте. Во время поездки между участниками возникали конфликты и один из них был заснят скрытой камерой без ведома Intrisha.

В TikTok Intrisha рассказала, что во время шоу, путешествуя по Албании, каждый участник также проявил и свою эмоциональную сторону. Хотя она старалась держать свои эмоции при себе, однажды вечером она не выдержала. "Я слышала от участников, что меня хотят вывести из себя, поэтому целенаправленно сдерживалась", — говорит она.

Intrisha не понравилось, что в последний день путешествия Хоренс цеплялся к каждой мелочи и провоцировал ее на спор, но девушка старалась это игнорировать. "Хоренс докапывается до каждой ерунды!", - говорит она в видео.

"Когда выключили все камеры, я хотела сказать Хоренсу, что он не должен так себя вести, потому что он взрослый мужчина, а я молодая девушка, и мне тяжело это вынести", — сквозь слезы призналась Intrisha.

@intrisha ♬ оригинальный звук - INTRISHA

Инфлюенсер говорит, что Мартиньш Упениекс установил скрытую камеру, чтобы показать ее в негативном свете. Intrisha, будучи очень эмоциональной, не смогла адекватно отреагировать. Она чувствует себя обманутой, потому что все участники шоу знали о скрытой камере, кроме нее.

"Меня плохо именно потому, что я не могу поверить, что люди могут так тебя предать! Мне больше нечего сказать..." - гневно говорит Intrisha в конце видео.
 

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