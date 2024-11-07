Экс-глава НВС: после выборов в США мировая обстановка непредсказуема

По мнению Граубе, после выборов международная обстановка становится все более нестабильной. Проблема - в непредсказуемости Трампа и его приоритетов, которые пока не ясны.

"На выборах в США фокус был на внутренних проблемах, и Трампу еще предстоит расставить внешнеполитические акценты", - отмечает Граубе.

"Ситуация тревожная, но не стоит впадать в панику. Сейчас важно выждать и наблюдать".

Граубе уверен: европейские страны, особенно крупные, будут вынуждены иначе взглянуть на вопросы безопасности и переоценить свою роль в НАТО.

"Пришло время вернуться к идее единой системы безопасности Европы. Я всегда был настроен скептически, но сейчас, возможно, это необходимость. Правда, такая структура не должна дублировать силы НАТО - ее задача лишь укрепить европейскую оборону".