Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе убежден: второй срок Дональда Трампа в Белом доме означает, что Европе предстоит пересмотреть вопросы обороны и вернуться к обсуждению единой структуры безопасности.
Экс-глава НВС: после выборов в США мировая обстановка непредсказуема
По мнению Граубе, после выборов международная обстановка становится все более нестабильной. Проблема - в непредсказуемости Трампа и его приоритетов, которые пока не ясны.
"На выборах в США фокус был на внутренних проблемах, и Трампу еще предстоит расставить внешнеполитические акценты", - отмечает Граубе.
"Ситуация тревожная, но не стоит впадать в панику. Сейчас важно выждать и наблюдать".
Граубе уверен: европейские страны, особенно крупные, будут вынуждены иначе взглянуть на вопросы безопасности и переоценить свою роль в НАТО.
"Пришло время вернуться к идее единой системы безопасности Европы. Я всегда был настроен скептически, но сейчас, возможно, это необходимость. Правда, такая структура не должна дублировать силы НАТО - ее задача лишь укрепить европейскую оборону".
Для стран Балтии, считает генерал, одним из важнейших шагов стало бы углубление сотрудничества с северными государствами. Он отметил, что сейчас у Латвии есть серьезные возможности для усиленного сотрудничества. В стране находится штаб многонациональной дивизии НАТО "Север", а в следующем году в Латвии будет размещен батальон шведской армии.
Граубе подчеркивает, что дальнейшие действия США на европейском направлении требуют от Европы переосмысления вопросов безопасности. Если Трамп решит не сокращать военную поддержку, можно ожидать усиления помощи для стран Балтии и Польши. Однако, как предостерегает Граубе, стратегически Балтии грозит проигрыш, если Трамп начнет искать решения, выгодные России.
Тем временем Граубе напоминает, что до инаугурации Трампа президентом остается Джо Байден, который может принять решения, способствующие победе Украины. Что касается реакции России, генерал сомневается, что Путин сможет серьезно изменить ситуацию на фронте этой зимой - ресурсы страны ограничены, а военные действия осложнены погодными условиями.
Основным фактором, по мнению Граубе, остается способность Украины выдержать давление России на фоне ограниченных поставок западного вооружения.
При этом неопределенным остается вопрос об участии северокорейских войск в конфликте. Однако, по оценке Граубе, даже при вмешательстве северокорейских сил они не окажут значительного влияния на ход войны.
Напомним, что в прошедших выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп.
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