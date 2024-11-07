В офисе республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, высказались относительно возможных действий по Украине. Так, один из планов состоит в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием для сдерживания дальнейших нападений РФ. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, близких к Трампу.

По данным издания, все предложения предусматривают "заморозку" войны - таким образом может быть закреплен захват Россией примерно 20 процентов территории Украины.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейтц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем, отметила WSJ.

Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах президента США, отмечали агентства dpa и Reuters. Зеленский написал в Telegram в ночь на 7 ноября, что "провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой (орфография оригинала сохранена. - Ред.)".

"Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - говорилось в посте.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США​​​​​​​ состоится 20 января.

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