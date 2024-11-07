5 ноября этого года сотрудники полиции направили в прокуратуру уголовное дело для привлечения к ответственности за сексуальные преступления мужчины 1985 года рождения, который надругался над несовершеннолетними дочерьми своей сожительницы. О случившемся полицейские узнали от психолога, к которому обратились две несовершеннолетние девочки.
Психолог помог задержать мужчину, совершившего сексуальное насилие над дочерями своей сожительницы
В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2020 года мать девочек познакомилась с вышеупомянутым мужчиной. Между ними быстро сложились близкие отношения, и в том же году они начали жить вместе.
Однако вскоре мужчина начал высказывать всевозможные угрозы в адрес сожительницы и двух ее дочерей.
В 2022 году мужчина совершил сексуальное насилие над одной из сестер, не достигшей 16-летнего возраста, а затем и над второй девочкой.
Всего полиция зафиксировала два эпизода сексуального насилия, один эпизод домогательств и два эпизода жестокости и насилия.
23 апреля 2024 года мужчина был задержан и проведено несколько обысков, в ходе которых было изъято несколько предметов, а также пневматическая винтовка, оружие и боеприпасы. У мужчины было разрешение на ношение и хранение оружия, которое было отозвано.
К нему были применены меры, не связанные с лишением свободы. Кроме того, в ходе расследования полиция установила, что мужчина также хранил детскую порнографию.
Государственная полиция напоминает, что жертвы преступлений могут позвонить по бесплатному номеру телефона службы поддержки 116006.
Дети и подростки могут позвонить на круглосуточный бесплатный телефон горячей линии - 116111, где они могут получить психологическую помощь и найти поддержку в кризисных ситуациях.
Следует отметить, что очень часто этот вид преступлений вызывает чувство стыда и в семьях чаще всего замалчивают именно сексуальное насилие, пытаясь таким образом нормализовать преступления. Полиция призывает не молчать и сообщать о подобных преступлениях!
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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