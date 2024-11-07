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Sergejs Tihomirovs

Полиция разыскивает мужчин за причинение телесных повреждений

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Подозреваемые
Подозреваемые Фото: Valsts policija

1 сентября этого года Рижское Восточное управление Государственной полиции возбудило уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений возле ночного киоска рядом с остановкой Centrālā stacija.

Сообщается, что само нападение произошло 31 августа этого года.

Полиции удалось получить изображения лиц, возможно причастных к этому преступлению.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчин и отозваться всех, кто обладает информацией о их возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67086852 или 110 или написав электронное письмо: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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