Видео В Ильгюциемсе подожгли автомобили. Жители боятся стать следующими жертвами

Понятно, что люди начинают беспокоиться за свою частную собственность и надеются, что они не станут очередными жертвами поджигателя. Не исключено, что машины подожгли намеренно.

В сгоревшей машине хранились различные предметы. Люди, видевшие автомобиль ежедневно, говорят, что в нем месяцами хранились различные предметы домашнего обихода, и он не использовался для поездок.

Очевидец, работающий неподалеку, рассказывает: "Ну есть люди, которые все собирают, захламляют квартиру, балкон. Он не спит в машине. Он просто приходит в машину, садит там, ест, а велосипед ставит рядом. Но я не знаю, кто ее поджег".

Владелец автомобиля Дмитрий говорит, что видел сгоревшую машину в субботу в девять утра и считает, что поджог был намеренным.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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