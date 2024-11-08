Синоптики дают безрадостный прогноз на новую неделю

Атмосферное давление останется преимущественно повышенным, поэтому большую часть недели будет дуть слабый ветер, а сильных осадков не ожидается. В следующие выходные возможны дождь и снег.

На этих выходных в Латвии ожидается облачная погода, во многих районах возможны моросящие дожди. Местами видимость будет ухудшаться из-за дымки или тумана. Прогнозируется слабый ветер или безветрие. Температура воздуха немного понизится.

На новой неделе ночные температуры могут опуститься до нуля и чуть ниже, а дни станут немного прохладнее. Небо будет затянуто облаками, прояснения ожидаются лишь изредка.

Галерея: Морозное осеннее утро

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!