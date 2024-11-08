На следующей неделе в Латвии ожидается похолодание и, по прогнозам синоптиков, временами будут идти дожди.
Синоптики дают безрадостный прогноз на новую неделю
Атмосферное давление останется преимущественно повышенным, поэтому большую часть недели будет дуть слабый ветер, а сильных осадков не ожидается. В следующие выходные возможны дождь и снег.
На этих выходных в Латвии ожидается облачная погода, во многих районах возможны моросящие дожди. Местами видимость будет ухудшаться из-за дымки или тумана. Прогнозируется слабый ветер или безветрие. Температура воздуха немного понизится.
На новой неделе ночные температуры могут опуститься до нуля и чуть ниже, а дни станут немного прохладнее. Небо будет затянуто облаками, прояснения ожидаются лишь изредка.
Галерея: Морозное осеннее утро
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