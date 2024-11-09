23-летняя женщина в соцсетях шокировала всех сообщением, что за последние 14 часов у нее был секс со 101 мужчиной! Это звучит как сюжет для фильма 18+++, однако она, называющая себя "матрасной актрисой" OnlyFans, утверждает, что каждая встреча была даже приятной. "Мне нравится секс". Правда ли это, не наносит ли таким образом женщина себе физический и моральный вред? Как насчет свободы своего тела и выбора? Может быть, это психические нарушения? Опросили нескольких экспертов в области секса в Латвии (Элину Засере, Даце Кресу и Эву Гулбе), попросив их прокомментировать этот факт.
На видео, которое на платформе Х посмотрели более миллиона раз, видно, как женщина занимается оральным и проникающим сексом с пятью мужчинами, возможно, эти мужчины с порядковыми номерами с 11-го по 16-й. На другом видео (смотрите в статье) виден результат - кровать, на которой разбросаны использованные салфетки, упаковки от презервативов и комментарий главной героини... За четыре минуты один мужчина. Что это - рекорд, феминизм, самоуничтожение или мазохизм?