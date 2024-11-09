Это третья работа из так называемой серии "Истории запаха" (первыми были "Русская кожа" и Džikī). В романе во всей красе изображена Латвия 1990-х годов - таверны, рабочая среда, превратности отношений и деловых возможностей - сочно, тонко и знакомо.

Героини романа - сестры Анна и Леа. Анна - жена невероятно богатого мужчины, ее Эрик - банкир. Младшая сестра Леа - бедная студентка, которая только ищет свой истинный путь. Каждая из дочерей получает на Рождество подарок от мамы - флакон духов: Анна - Angel, а Леа - Lou lou. Читатели увидят двух сестер такими же тонкими, интригующими и в то же время знакомыми, как этот культовый парфюм.