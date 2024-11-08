Илон Маск присоединился к телефонной беседе Зеленского и Трампа

Сам разговор продолжался около 25 минут и оказался неожиданным не только из-за участия Маска. В ходе беседы Зеленский поздравил Трампа с победой, на что тот заверил его в намерении продолжать поддержку Украины, хотя и не уточнил детали этого взаимодействия.

По словам источника, Зеленский расценил разговор как удачный, и его содержание не усугубило опасения по поводу политических изменений. В завершение беседы украинский президент, как отмечают источники,

не ощущал ни тревоги, ни пессимизма.

Маск, в свою очередь, подтвердил свое намерение и дальше поддерживать Украину, предоставляя доступ к спутниковым терминалам Starlink. Напомним, что ранее его позиция по этому вопросу не раз вызывала разноречивые реакции.

Личная встреча Зеленского с Трампом состоялась еще в сентябре в Нью-Йорке. С тех пор украинская сторона поддерживала контакт с командой Трампа, хотя сам политик неоднократно публично высказывался критически в адрес Украины и ее лидера.

Между тем, как рассказал один из собеседников Axios, в частных беседах с представителями Украины риторика Трампа была заметно мягче. "Ничего из того, что Зеленский и его команда услышали от Трампа и его окружения в личных разговорах, не показалось нам угрожающим или вызывающим ощущение, что Украине придется расплачиваться за все", - цитирует слова источника Axios.

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