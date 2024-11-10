Вс, 10.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Маргариту Борисову

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пропавшая без вести Маргарита Борисова
Пропавшая без вести Маргарита Борисова Фото: Valsts policija

Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Маргариту Борисову 2009 года рождения.

Подросток пропала 8 ноября этого года, когда вышла из кризисного центра в Риге, на ул. Латгалес 180B. У девушки есть склонность к бродяжничеству.

Госполиция призывает посмотреть фотографию Маргариты и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх