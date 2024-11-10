Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Маргариту Борисову 2009 года рождения.
Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Маргариту Борисову
Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Маргариту Борисову 2009 года рождения.
Подросток пропала 8 ноября этого года, когда вышла из кризисного центра в Риге, на ул. Латгалес 180B. У девушки есть склонность к бродяжничеству.
Госполиция призывает посмотреть фотографию Маргариты и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!