Президент США Джо Байден в среду в Белом доме встретится с победителем президентских выборов Дональдом Трампом и, как ожидается, призовет Трампа продолжать оказывать Украине поддержку, заявил телеканалу CBS советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ВВС.
Байден обсудит с Трампом поддержку Украины, сообщил его советник
Байден и Трамп обсудят "главные внутреннеполитические и внешнеполитические приоритеты", в том числе и то, что происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, указал советник президента.
Президент призовет будущую администрацию Трампа, чтобы та не отказывалась от поддержки Киева, так как это может привести к еще большей нестабильности в Европе, сказал Салливан.
Главным посланием Байдена Трампу будет его готовность обеспечить спокойную передачу власти, указал советник.
Такие встречи вошли в практику, и их цель - обозначить начало процесса передачи власти, напоминает CBS.
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