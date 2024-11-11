Байден обсудит с Трампом поддержку Украины, сообщил его советник

Байден и Трамп обсудят "главные внутреннеполитические и внешнеполитические приоритеты", в том числе и то, что происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, указал советник президента.

Президент призовет будущую администрацию Трампа, чтобы та не отказывалась от поддержки Киева, так как это может привести к еще большей нестабильности в Европе, сказал Салливан.

Главным посланием Байдена Трампу будет его готовность обеспечить спокойную передачу власти, указал советник.

Такие встречи вошли в практику, и их цель - обозначить начало процесса передачи власти, напоминает CBS.

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