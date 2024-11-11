СМИ: Россия планирует в Курской области масштабное контрнаступление с участием солдат из КНДР

Один из командиров вооруженных сил Украины указал CNN, что северокорейские солдаты принимают участие в боевых действиях в Курской области, а также в оборонительных операциях в Белгородской области и на оккупированных Россией украинских территориях.

"В Курской области это прямые боевые операции. Эти группы в ближайшее время будут привлечены к боевым операциям на территории Украины", - указал источник.

Украинский военный чиновник указал, что среди северокорейского контингента - артиллеристы и снайперы. Их участие позволяет российской армии переместить своих солдат на другие линии фронта в Украине. Позднее к боям в Украине будут привлечены и северокорейцы.

"Это три полноценные бригады. Представьте, что теперь противник со второй линии фронта забирает 10 000 солдат, вместо них размещает северокорейских военнослужащих, а эти три бригады шлет в место активных боевых действий. Являются ли три бригады значительным количеством? Да, являются", - отметил командир.

Напомним, в Курской области России уже произошли первые столкновения украинской армии с северокорейскими солдатами, воюющими на стороне России.

4 ноября руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко первым сообщил о столкновении с северокорейскими солдатами. Он сообщил, что северокорейские войска уже подверглись обстрелу в Курской области.

Высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил Financial Times факт столкновения, но отказался сообщить дальнейшие подробности. Он лишь сообщил, что столкновение произошло в Курской области России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!