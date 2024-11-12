Фанаты "Властелина колец" должны помнить сцену, когда король Теоден понимает, что его крепость-убежище в Хельмовой Пади вот-вот падет под натиском мародерствующих орков и их "свирепой злобы", и задается вопросом: "Как мы дошли до этого?" После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие американцы задаются таким же вопросом.

Каким образом осужденный судом преступник, пытавшийся отменить результаты президентских выборов, которые он однозначно проиграл всего четыре года назад, получил голоса более 71 млн американцев? Такое могло произойти в стране без сильных демократических традиций.

Например, в Венесуэле Уго Чавес отправился в тюрьму после неудачной попытки госпереворота в 1992 году, но уже спустя шесть лет был избран президентом страны. Не предполагалось, что подобное может случиться в старейшей и наиболее могущественной демократической стране мира.

Трамп - не просто преступник. Он еще и