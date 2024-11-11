Во вторник во многих районах Латвии ожидается дождь

Небо затянут облака, местами возможны прояснения. Кое-где образуется туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, переходящий в северо-западный на побережье.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем потеплеет до +2...+7 градусов, на побережье столбик термометра поднимется на градус выше.

В Риге ночью осадков не ожидается, днем пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +5 градусов днем.

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