Эксперт: 21 января США не остановят помощь Украине

- Нет. Он говорил, что может сказать президенту РФ Путину, мол, или вы заканчиваете войну, или я дам Украине все оружие, которое ей нужно. А затем может сказать президенту Украины Зеленскому, что тому следует уступить четыре области (частично оккупированные Россией с момента полномасштабного вторжения. - Ред.). Я думаю, что на кону - репутация Трампа, поскольку он делал эти заявления не раз. Когда его спрашивали, хочет ли он победы Украины, он говорил, что хочет окончания войны. Какой ценой он собирается остановить войну, никто не знает. Вопрос в том, что он попытается сделать. Нельзя ожидать, что Путин согласится на существование стабильной и безопасной Украины в рамках его договоренности с Трампом… Если Трамп говорит, что прекратит поддержку Украины, посмотрим. Думаю, он попытается сделать то, что всегда делает, - решить вопрос на личном уровне. Он встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, а также с лидером КНДР. Доверять Путину нельзя, и для меня непонятно, как он собирается сказать обеим сторонам и американцам, что решил проблему.