Эксперт: 21 января США не остановят помощь Украине

Джексон Джейнс - эксперт американского аналитического центра "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF), бывший директор Американского института изучения современной Германии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. После победы Дональда Трампа на выборах президента США DW поговорила с экспертом об окончании войны России против Украины, риске торговых конфликтов между Вашингтоном, Брюсселем и Берлином, а также о том, прекратится ли помощь США Украине после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.