Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) в среду, 13 ноября, утвердил Байбу Зузену, Иеву Айле, Инесе Танне, Илзе Огле и Ингемара Вектериса членами правления единого общественного СМИ Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), сообщили агентству LETA в SEPLP.
Утвержден состав единого правления LSM
В прошлом многолетний руководитель TV3 Зузена утверждена председателем правления LSM, Айле - членом правления по вопросам программ и развития услуг, Танне - членом правления по вопросам финансового управления, Огле - членом правления по управлению персоналом, Вектерис - членом правления по вопросам технологий.
В настоящее время Зузена возглавляет консалтинговую компанию Komercizglītības centrs. С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам на TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн Modern Times Group (MTG), позже преобразованный в All Media Latvia, в который входят несколько телеканалов, радиостанция и интернет-порталы. До работы в MTG Зузена работала в рекламных агентствах Creative Laboratory, DDB Latvia и Saatchi & Saatchi Latvia.
Зузена окончила Латвийский университет, получив степень бакалавра по клинической психологии, а затем получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Высшей школе бизнеса RISEBA.
Айле, утвержденная в качестве члена правления LSM по развитию программ и услуг, в настоящее время занимает эту должность на Latvijas Radio. Ранее Айле была руководителем отдела коммуникации и мультимедиа на Latvijas Radio, работала в государственном и муниципальном, частном и неправительственном секторах, в том числе более десяти лет - в Государственной канцелярии. Айле получила степень магистра в области государственного управления и степень бакалавра в области коммуникации в Латвийском университете.
Танне, член правления по финансовому управлению, является финансовым директором компании SIA Civitta Latvija, предоставляющей консалтинговые и цифровые услуги. Ранее Танне также работала в ИТ-компаниях Tietoevry Latvia и TD Baltic, а также в Creditreform Latvia. Она получила степень бакалавра в области управления бизнесом в Банковском университете и степень профессионального магистра в области управления бизнесом (MBA) в Рижской школе бизнеса.
Член правления по управлению персоналом Огле является стратегическим менеджером по персоналу в AB City, материнской компании фармацевтической и медицинской группы Repharm AS. Огле также отвечала за вопросы управления персоналом в SEB banka, производителе лекарств Grindeks, официальном представителе Mercedes Benz в Латвии Domenikss, а также в Swedbank. Огле получила степень бакалавра педагогики в Латвийском университете и степень магистра экономики.
Член правления по управлению технологиями Вектерис создавал и управлял региональными и национальными СМИ, в том числе Видземским телевидением, ReTV, Radio Tev, Radio Skonto Latvija. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом и степень магистра в области стратегической коммуникации и управления в Видземском университете.
Все кандидаты ранее были поддержаны профсоюзами Latvijas Radio и Latvijas Televīzija.
Правление LSM избрано на пять лет и начнет свою работу с января 2025 года, когда будет зарегистрировано новое государственное предприятие SIA Latvijas Sabiedriskais medijs.
Напомним, что в начале апреля была запущена масштабная инициатива по слиянию Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в единое Общественное медиа Латвии. Это объединение призвано создать единую платформу к 1 января 2025 года.
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