Утвержден состав единого правления LSM

Танне, член правления по финансовому управлению, является финансовым директором компании SIA Civitta Latvija, предоставляющей консалтинговые и цифровые услуги. Ранее Танне также работала в ИТ-компаниях Tietoevry Latvia и TD Baltic, а также в Creditreform Latvia. Она получила степень бакалавра в области управления бизнесом в Банковском университете и степень профессионального магистра в области управления бизнесом (MBA) в Рижской школе бизнеса.

Член правления по управлению персоналом Огле является стратегическим менеджером по персоналу в AB City, материнской компании фармацевтической и медицинской группы Repharm AS. Огле также отвечала за вопросы управления персоналом в SEB banka, производителе лекарств Grindeks, официальном представителе Mercedes Benz в Латвии Domenikss, а также в Swedbank. Огле получила степень бакалавра педагогики в Латвийском университете и степень магистра экономики.

Член правления по управлению технологиями Вектерис создавал и управлял региональными и национальными СМИ, в том числе Видземским телевидением, ReTV, Radio Tev, Radio Skonto Latvija. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом и степень магистра в области стратегической коммуникации и управления в Видземском университете.

Все кандидаты ранее были поддержаны профсоюзами Latvijas Radio и Latvijas Televīzija.

Правление LSM избрано на пять лет и начнет свою работу с января 2025 года, когда будет зарегистрировано новое государственное предприятие SIA Latvijas Sabiedriskais medijs.

Напомним, что в начале апреля была запущена масштабная инициатива по слиянию Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в единое Общественное медиа Латвии. Это объединение призвано создать единую платформу к 1 января 2025 года.

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