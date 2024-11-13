Две акушерки получили условные сроки за смерть роженицы

Из-за этого в дальнейшем ребенку поставили несколько диагнозов, включая асфиксию при рождении и гипоксическую ишемическую энцефалопатию.

Вторая акушерка приехала через полчаса после появления новорожденного на свет. Акушерки не записывали с должной тщательностью в медицинскую документацию жизненные показатели матери, тонус матки, объем послеродовой кровопотери, а также сроки, последовательность и скорость применения медикаментозной терапии.

Когда у пострадавшей возникло маточное кровотечение, они не установили его причину, не поставили правильный диагноз и, допустив неоправданную задержку, не вызвали немедленно Службу неотложной медицинской помощи (NMPD).

Когда более чем через час акушерки все же вызвали "неотложку", у жертвы был диагностирован гиповолемический шок средней степени тяжести, перешедший в тяжелый, а после того, как ее поместили в машину скорой помощи, у нее произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия, длившиеся почти час, оказались безуспешными, и жертва умерла.

Обвиняемые признали себя виновными в совершении преступления и сожалеют о содеянном. Они также добровольно начали выплачивать компенсацию близким жертвы.

Прокурор и представитель истца удовлетворены приговором, который можно будет обжаловать в Земгальском окружном суде.

По словам адвоката Занды Кокаре-Роде, представляющей интересы жертвы, приговор справедлив. "Виновные были привлечены к ответственности, что привлекло внимание общественности к этому делу. Это стало уроком для всех, кто участвует в процессе домашних родов, и в то же время дало семье возможность получать ежемесячные компенсационные выплаты для детей". Муж женщины, умершей во время родов, сказал TVNET, что полностью согласен с адвокатом.

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