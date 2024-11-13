Земгальский районный суд во вторник, 12 ноября, приговорил двух акушерок медицинского центра Stārķa ligzda к условным срокам лишения свободы в связи со смертью роженицы в 2020 году, передает агентство LETA.
Две акушерки получили условные сроки за смерть роженицы
Согласно обвинительному заключению, акушерки халатно выполняли свои профессиональные обязанности, что привело к смерти женщины во время родов. По данным LETA, обвиняемыми являются Ивета Берзиня-Мартинсоне и Мара Гриезе.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в прокуратуре.
Прокуратура заявила, что обвиняемые, будучи сертифицированными медицинскими работниками (специальность - "акушерство") и акушерками в компании, которая, в частности, оказывает услуги по внебольничной, или домашней, помощи при родах, 31 июля 2020 года прибыли к потерпевшей, у которой начались роды.
Первой к роженице в Елгаву прибыла акушерка, которая не была включена в договор между роженицей и компанией. Ее отправили к клиентке, потому что акушерке, включенной в договор, требовалось больше времени, чтобы добраться до места.
По прибытии к роженице акушерка проявила халатность и ненадлежащим образом выполнила свои обязанности, поскольку после рождения ребенка в состоянии асфиксии с обвитием пуповины вокруг шеи и затрудненным дыханием, что могло угрожать здоровью и жизни новорожденного, она не вызвала немедленно скорую помощь, чтобы доставить роженицу и ее малыша в больницу.
Из-за этого в дальнейшем ребенку поставили несколько диагнозов, включая асфиксию при рождении и гипоксическую ишемическую энцефалопатию.
Вторая акушерка приехала через полчаса после появления новорожденного на свет. Акушерки не записывали с должной тщательностью в медицинскую документацию жизненные показатели матери, тонус матки, объем послеродовой кровопотери, а также сроки, последовательность и скорость применения медикаментозной терапии.
Когда у пострадавшей возникло маточное кровотечение, они не установили его причину, не поставили правильный диагноз и, допустив неоправданную задержку, не вызвали немедленно Службу неотложной медицинской помощи (NMPD).
Когда более чем через час акушерки все же вызвали "неотложку", у жертвы был диагностирован гиповолемический шок средней степени тяжести, перешедший в тяжелый, а после того, как ее поместили в машину скорой помощи, у нее произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия, длившиеся почти час, оказались безуспешными, и жертва умерла.
Обвиняемые признали себя виновными в совершении преступления и сожалеют о содеянном. Они также добровольно начали выплачивать компенсацию близким жертвы.
Прокурор и представитель истца удовлетворены приговором, который можно будет обжаловать в Земгальском окружном суде.
По словам адвоката Занды Кокаре-Роде, представляющей интересы жертвы, приговор справедлив. "Виновные были привлечены к ответственности, что привлекло внимание общественности к этому делу. Это стало уроком для всех, кто участвует в процессе домашних родов, и в то же время дало семье возможность получать ежемесячные компенсационные выплаты для детей". Муж женщины, умершей во время родов, сказал TVNET, что полностью согласен с адвокатом.
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