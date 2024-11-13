Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 13 ноября, ликвидировала в оккупированном Крыму начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Валерия Транковского, сообщил изданию "Украинская правда" источник в спецслужбах.
Фото и видео ⟩ Потерял обе ноги и истек кровью: украинцы устранили главу штаба ракетных кораблей РФ (1)
В результате операции СБУ в Севастополе взорвана машина капитана 1-го ранга, начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей Транковского. В результате взрыва он потерял обе ноги и истек кровью.
Российские СМИ сообщают, что Транковского отслеживали в течение нескольких недель и самодельная бомба в его машине была взорвана дистанционно.
"Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине", - заявил источник.
В частности, он несет ответственность за обстрел Винницы ракетами "Калибр" в июле 2022 года, в результате чего погибли 29 мирных жителей, добавил собеседник издания.
Корабли под его командованием также неоднократно обстреливали Одессу, в результате чего погибло много мирных жителей.
❗️Esta mañana en Crimea se produjo un atentado terrorista.— txanba payés #NoEnMiNombre (@txanba) November 13, 2024
En Sebastopol fue volado el vehículo en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de la 41.ª Brigada de buques de misiles y lanchas de la Flota del Mar Negro, el capitán de primer rango Valeri Trankovski.
Como resultado… pic.twitter.com/l8C0Si9YJe
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