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Фото и видео Потерял обе ноги и истек кровью: украинцы устранили главу штаба ракетных кораблей РФ (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 13 ноября, ликвидировала в оккупированном Крыму начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Валерия Транковского, сообщил изданию "Украинская правда" источник в спецслужбах.

В результате операции СБУ в Севастополе взорвана машина капитана 1-го ранга, начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей Транковского. В результате взрыва он потерял обе ноги и истек кровью.

Российские СМИ сообщают, что Транковского отслеживали в течение нескольких недель и самодельная бомба в его машине была взорвана дистанционно.

"Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине", - заявил источник.

В частности, он несет ответственность за обстрел Винницы ракетами "Калибр" в июле 2022 года, в результате чего погибли 29 мирных жителей, добавил собеседник издания.

Корабли под его командованием также неоднократно обстреливали Одессу, в результате чего погибло много мирных жителей.

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