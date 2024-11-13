В результате операции СБУ в Севастополе взорвана машина капитана 1-го ранга, начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей Транковского. В результате взрыва он потерял обе ноги и истек кровью.

Российские СМИ сообщают, что Транковского отслеживали в течение нескольких недель и самодельная бомба в его машине была взорвана дистанционно.

"Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине", - заявил источник.

В частности, он несет ответственность за обстрел Винницы ракетами "Калибр" в июле 2022 года, в результате чего погибли 29 мирных жителей, добавил собеседник издания.

Корабли под его командованием также неоднократно обстреливали Одессу, в результате чего погибло много мирных жителей.

❗️Esta mañana en Crimea se produjo un atentado terrorista.



En Sebastopol fue volado el vehículo en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de la 41.ª Brigada de buques de misiles y lanchas de la Flota del Mar Negro, el capitán de primer rango Valeri Trankovski.



Como resultado… pic.twitter.com/l8C0Si9YJe — txanba payés #NoEnMiNombre (@txanba) November 13, 2024

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