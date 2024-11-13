Вышла из дома в Риге и не вернулась. Полиция ищет пропавшую девушку

12 ноября этого года около 7:30 утра девушка вышла из своего дома по улице Алисес в Риге и до сих пор не вернулась.

Приметы: была одета в синие джинсы, черный тонкий вязаный свитер, темно-зеленую куртку до колен. С собой у девушки был темно-синий рюкзак, она носит очки.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией девушки и откликнуться всех, кто может знать о ее местонахождении, позвонив по телефону 67829196 или 110.

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