Полиция просит помощи в выяснении личности мужчины

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Полиция сообщает, что инцидент произошел 2 ноября с 16:20 до 16:45 на участке дороги между ул. Квелес, 11, и ул. Трамплина, 26.

Полиция просит каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая помогла бы выяснить личность этого человека, звонить по номеру телефона 67086490, 67086075 или 110 или писать на электронную почту: ziemeli@riga.vp.gov.lv.

Кроме того, полиция призывает отозваться и самого человека с фотографий.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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