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"Это ошибка сотрудника Таллиннского аэропорта?": пассажира заставили вынуть из ручной клади вещь, которой нет в списке запрещенных

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Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В Таллиннском аэропорту пассажирам не позволили пронести в ручной кладе складной детский самокат. В списке запрещенных вещей самоката нет, да и ранее никаких проблем у путешественников не возникало. В чем же причина? Разбирался Rus.Postimees.

В редакцию Rus.Postimees обратился Максим, жена и дочь которого столкнулись с необычной проблемой в Таллиннском аэропорту.

"Во время проверки безопасности работник аэропорта остановил мою жену, заставил вынуть из чемодана ручной клади складной детский самокат и не разрешил брать его с собой на борт, - пишет Максим. - На возражения жены, что самоката нет в перечне запрещенных к провозу в ручной клади вещей и что мы используем самокат вместо коляски, поскольку пятилетнему ребенку трудно много ходить, сотрудник досмотра не отреагировал, а только посмеивался и, со слов жены, вел себя крайне неадекватно и непрофессионально".

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