В Таллиннском аэропорту пассажирам не позволили пронести в ручной кладе складной детский самокат. В списке запрещенных вещей самоката нет, да и ранее никаких проблем у путешественников не возникало. В чем же причина? Разбирался Rus.Postimees.
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"Это ошибка сотрудника Таллиннского аэропорта?": пассажира заставили вынуть из ручной клади вещь, которой нет в списке запрещенных
В редакцию Rus.Postimees обратился Максим, жена и дочь которого столкнулись с необычной проблемой в Таллиннском аэропорту.