Видео Колесо обозрения: стало известно, когда откроется объект в парке Победы

Колесо в парке Победы, самое высокое в странах Балтии, обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на колесо установят 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.

Посмотреть на Ригу с высоты можно будет в любое время года.

"Строительная часть проекта практически завершена. То есть построен павильон, благоустроена территория, и помещение оператора тоже построено.

Через неделю-полторы планируем сдать объект в эксплуатацию, уже получены все заключения от ответственных департаментов.

Что касается самого аттракциона, предполагается, что через неделю-полторы мы начнем активную фазу тестирования и, соответственно, по результатам мы приглашаем для дальнейшей экспертизы немецких специалистов из Tüv Remont Germany", - рассказал изданию член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.

Видео: Новостная передача о колесе обозрения в Пардаугаве

По первоначальным планам, первых пассажиров колесо должно было принять еще в августе, но из-за различных технических проблем эти планы пришлось изменить. Однако строители намерены открыть колесо уже в этом году.

Если на этот раз все пройдет без задержек, Рижское панорамное колесо начнет работу уже до Рождества.

Строительство колеса обошлось в более чем 10 миллионов евро.

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