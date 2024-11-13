Колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве планируют открыть до конца года, сообщает LSM+. Ранее ожидалось, что работа панорамного колеса начнется еще в августе этого года, но из-за технических проблем введение колеса в эксплуатацию было сдвинуто на неопределенный срок. Во вторник, 12 ноября, на строении наконец были установлены кабинки.
Видео ⟩ Колесо обозрения: стало известно, когда откроется объект в парке Победы
Колесо в парке Победы, самое высокое в странах Балтии, обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на колесо установят 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.
Посмотреть на Ригу с высоты можно будет в любое время года.
"Строительная часть проекта практически завершена. То есть построен павильон, благоустроена территория, и помещение оператора тоже построено.
Через неделю-полторы планируем сдать объект в эксплуатацию, уже получены все заключения от ответственных департаментов.
Что касается самого аттракциона, предполагается, что через неделю-полторы мы начнем активную фазу тестирования и, соответственно, по результатам мы приглашаем для дальнейшей экспертизы немецких специалистов из Tüv Remont Germany", - рассказал изданию член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.
Видео: Новостная передача о колесе обозрения в Пардаугаве
По первоначальным планам, первых пассажиров колесо должно было принять еще в августе, но из-за различных технических проблем эти планы пришлось изменить. Однако строители намерены открыть колесо уже в этом году.
Если на этот раз все пройдет без задержек, Рижское панорамное колесо начнет работу уже до Рождества.
Строительство колеса обошлось в более чем 10 миллионов евро.
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