В 1964 и 1965 годах Ригу и ближайшие окрестности держала в страхе банда, которая убивала, грабила людей и обворовывала квартиры. Когда выяснилось, кто совершал преступления, рижане были шокированы. Легенды о банде Надзиньша, которой руководили интеллигентный образцовый парень с дипломом отличника и его тетя - известный дантист, ходили десятилетиями. Чтобы выяснить, что на самом деле тогда происходило, TVNET заглянул в уникальные архивные материалы.

Утром 27 января 1964 года Надзиньш со своим другом Жаном Филлиповичем направились на улицу Даугавгривас, чтобы ограбить квартиру, в которой жили две пожилые женщины.

О женщине с Центрального рынка, 82-летней травнице Розалии, ходили слухи, что она - подпольная миллионерша и купила для своих родственников автомобиль "Волга".

Вооружившись металлическим прутом, Филиппович и Надзиньш в десять часов утра позвонили в дверь и выдали себя за электромонтажников, пришедших проверить счетчик. Когда раздался звук открывающегося дверного замка, судьба женщин уже была решена.

Розалия стояла на кухне у плиты, когда Филиппович сбил ее с ног, ударив металлическим прутом по голове.