48 лет назад советский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П сбежал в Японию, в результате чего в распоряжение Запада попал новейший на тот момент военный советский самолет с секретным оборудованием. Сам Беленко получил политическое убежище в США, а затем и гражданство.
Бегство было реализовано утром 6 сентября 1976 года, когда старший лейтенант Беленко вылетел с аэродрома в Приморском крае в учебный полет, в котором принимали участие два самолета. Пилотируемый Беленко самолет с бортовым номером 31 был частью 530-го истребительного авиационного полка.
Истребитель МиГ-25 считался гордостью советских военных инженеров. Согласно классификации НАТО, этому самолету было присвоено название Foxbat.