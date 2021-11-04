48 лет назад советский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П сбежал в Японию, в результате чего в распоряжение Запада попал новейший на тот момент военный советский самолет с секретным оборудованием. Сам Беленко получил политическое убежище в США, а затем и гражданство.