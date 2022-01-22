84-летнюю Миле Мусиню нападавшие душили и обещали допросить с помощью электрического тока, но именно ее показания позволили 30 августа 1965 года задержать банду Надзиньша, которая два года убивала и грабила. Было сложно поверить в то, что банду организовала интеллигентный дантист Ливия Хофмане, чтобы убить жену своего возлюбленного. Чтобы понять, что именно произошло в 60-е годы XX века, TVNET исследовал материалы архива.

Зная, что Риты не будет дома, бандиты 28 августа в 18:00 направились на улицу Леяс ограбить квартиру Церпсов. С собой "для битья" они взяли кусок кабеля длиной 29 см и толщиной 2 см. Проникнув в квартиру, они начали ее обыскивать, но внезапно услышали, как кто-то входит. Неожиданно появилась 82-летняя Миле Мусиня. Они повалили старушку на землю, зажали ей руками рот и стали душить.

Бандиты сказали, что они - милиционеры, явились в связи с арестом Фрициса Церпса и проводят в квартире обыск.