Последнее время мошенники используют все более хитрые схемы, из-за чего бронирование даже через такие популярные платформы, как Booking и Airbnb, может оказаться небезопасным. Управляющий директор отеля Relais Le Chevalier Юлия Жагунова в передаче "Домская площадь" рассказала, как обезопасить себя от мошенников, сообщает портал LSM+.
Участилось мошенничество при бронировании отелей. Как себя обезопасить?
Один из самых распространенных способов мошенничества - это поддельные письма от якобы Booking, в которых просят подтвердить данные об оплате, ссылаясь на "ошибку" или "обновленные правила".
Мошенники создают сайт, очень похожий на настоящий, и отправляют такие письма клиентам от имени отеля, используя взломанный аккаунт.
При вводе данных карты сведения сразу же попадают в руки мошенников, и человек теряет деньги.
Как можно себя обезопасить?
"Первым делом проверьте адрес отправителя. Сравните его с официальным адресом отеля или платформы по бронированию - если они не совпадают, есть повод для подозрений.
Также следует зайти на официальный сайт отеля или платформы и проверить, есть ли там соответствующее оповещение в вашем профиле. Если его нет, значит, с вами имеют дело мошенники", - объясняет Юлия.
Юлия Жагунова отметила, что часто люди отвечают на такие письма на ходу, и это приводит к потерям.
"У моей знакомой была подобная ситуация - письмо она прочла, когда ехала в такси в аэропорт, и, не задумываясь о том, что это могут быть мошенники, оплатила счет. Разумеется, деньги вернуть не удалось", - рассказывает Жагунова.
Еще один способ обмануть отдыхающих
"За границей, особенно в третьих странах, следует опасаться банкоматов. Часто там бывает взломан код, и данные вашей карты могут попасть к мошенникам. Лучше завести специальную расчетную карту для путешествий, которой вы будете расплачиваться в поездках. Туда нужно перевести только самую необходимую сумму. Тогда, в случае мошенничества, по крайней мере ваш основной счет не пострадает. Или везите за границу наличные и сразу меняйте их на местную валюту в аэропорту", - советует Юлия.
Мошенники стали настолько активны, что их поддельные сайты появляются в числе первых результатов поиска в Google, когда пользователи вводят соответствующие ключевые слова.
"Сайт может выглядеть вполне убедительно, и название у него может быть со словом secure (что уже само по себе должно вас успокоить), но на самом деле это фальшивка. Если на сайте нет адреса, или он выглядит как-то странно, если там нет зеленого значка secure payment и возможностей альтернативной оплаты (при помощи PayPal, GooglePay и т.д.) - все это может быть признаками того, что вы находитесь на сайте мошенников. Постарайтесь побыстрее его покинуть", - советую эксперт.
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