Участилось мошенничество при бронировании отелей. Как себя обезопасить?

Еще один способ обмануть отдыхающих

"За границей, особенно в третьих странах, следует опасаться банкоматов. Часто там бывает взломан код, и данные вашей карты могут попасть к мошенникам. Лучше завести специальную расчетную карту для путешествий, которой вы будете расплачиваться в поездках. Туда нужно перевести только самую необходимую сумму. Тогда, в случае мошенничества, по крайней мере ваш основной счет не пострадает. Или везите за границу наличные и сразу меняйте их на местную валюту в аэропорту", - советует Юлия.

Мошенники стали настолько активны, что их поддельные сайты появляются в числе первых результатов поиска в Google, когда пользователи вводят соответствующие ключевые слова.

"Сайт может выглядеть вполне убедительно, и название у него может быть со словом secure (что уже само по себе должно вас успокоить), но на самом деле это фальшивка. Если на сайте нет адреса, или он выглядит как-то странно, если там нет зеленого значка secure payment и возможностей альтернативной оплаты (при помощи PayPal, GooglePay и т.д.) - все это может быть признаками того, что вы находитесь на сайте мошенников. Постарайтесь побыстрее его покинуть", - советую эксперт.

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