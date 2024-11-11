Ежегодно Henley Passport Index составляет рейтинг самых влиятельных паспортов, ранжируя страны по количеству мест, куда их граждане могут поехать без визы. Почему у некоторых паспортов практически неограниченный доступ по всему миру, тогда как другие ограничены всего несколькими странами - об этом пишет Postimees.ee
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Рейтинг самых ценных паспортов: какое место занимает Латвия?
Наиболее часто цитируемый рейтинг паспортов - Henley Passport Index, разработанный консалтинговой компанией Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В основе рейтинга лежит количество стран, которые можно посетить с тем или иным паспортом без визы.