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Рейтинг самых ценных паспортов: какое место занимает Латвия?

Перевод: Сергей Светлов
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Латвийские паспорта
Латвийские паспорта Фото: Edijs Pālens/LETA

Ежегодно Henley Passport Index составляет рейтинг самых влиятельных паспортов, ранжируя страны по количеству мест, куда их граждане могут поехать без визы. Почему у некоторых паспортов практически неограниченный доступ по всему миру, тогда как другие ограничены всего несколькими странами - об этом пишет Postimees.ee

Наиболее часто цитируемый рейтинг паспортов - Henley Passport Index, разработанный консалтинговой компанией Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В основе рейтинга лежит количество стран, которые можно посетить с тем или иным паспортом без визы.

В 2024 году титул самого ценного паспорта снова принадлежит Сингапуру: его граждане могут путешествовать без визы в 195 стран - больше, чем с любым другим паспортом. На втором месте - Япония, Франция, Германия, Италия и Испания, чьи граждане могут без визы посетить 192 страны.

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