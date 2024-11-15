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Пропала несовершеннолетняя девушка. Она может быть в Чиекуркалнсе или на Саркандаугаве

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Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую Валерию 2009 года рождения.

Возможное местонахождение девушки - микрорайоны Чиекуркалнс или Саркандаугава в Риге.

Приметы: рост 140 см, была одета в зеленый спортивный костюм, черную куртку.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией девушки и откликнуться всех, кто может знать о ее местонахождении, позвонив по телефону 67086785 или 110.

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