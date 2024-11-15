Видео Чем жители страны больше всего гордятся в Латвии?

Абсолютное большинство или 88% населения страны в возрасте от 18 до 65 лет гордятся Латвией. Чаще всего предметом гордости является природа Латвии - в своих ответах ее упомянули 64% населения.

Сравнительно часто участники опроса указывали такие традиции, как Праздник песни и танца.

31% опрошенных отмечают успехи латвийских спортсменов, а 27% - культурное и историческое наследие.

Гордость также вызывают национальные символы, труд людей на благо страны, достижения в искусстве, семье и успешные предприниматели.

Реже упоминаются защитники Латвии, единство в поддержку Украины, достижения в образовании, науке и медицине, а также активное участие жителей и предпринимателей в благотворительной деятельности.

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