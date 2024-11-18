Пенсионер Пертти и его друг решили поехать в Эстонию, чтобы купить дешевое пиво. Они привезли в Финляндию около 100 ящиков, уверенные, что ничего не нарушают. Но теперь налоговая служба требует от них штраф, так как считает, что такое количество алкоголя не может быть только для личного потребления, пишет Rus.Postimees.
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Друзья хотели привезти 100 ящиков пива из Эстонии, но вернулись домой с неприятностями
Проблемы начались уже на таможне в Финляндии, но тогда друзьям штраф не выписали. Пертти рассказал, что они были в хорошем настроении и легко предоставили таможенникам список своих покупок, так как заранее заказали пиво через интернет.