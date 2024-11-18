Фото Спикер Сейма: 18 ноября - напоминание о стойкости и рвении нашего народа

"Суровый опыт нашей истории стал основой того, что сегодня мнение Латвии и всей Балтии стало еще более значимым и в Евросоюзе, и в НАТО", - указала Миериня, добавив, что членство Латвии в НАТО было важной целью внешней политики страны и альянс стал гарантом безопасности западного мира, частью которого является Латвия.

"Благодаря НАТО мы укрепили безопасность нашей страны и повысили свой оборонный потенциал. Мы знаем, что за нами стоят демократические и развитые в военном отношении страны мира", - отметила Миериня.

При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире стремительно меняется. Во вторник, 19 ноября, исполнится тысяча дней с тех пор, как Украина борется за свою страну, так как страна-агрессор развернула жестокую войну против цивилизованного мира, пытаясь разрушить мир в регионе и уничтожить демократические ценности.

"Мы непреклонны в своей позиции: Латвия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором до полной победы Украины. В противном случае проиграем мы все", - отметила в обращении Миериня и добавила: "Мы знаем, что означает свобода и что означает ее утрата. Борьба Украины - это и наша борьба".