"Вот так к нам относятся". Хаматова об отказе театра и благотворительных фондов

В интервью Чулпан также рассказала об изучении латышского языка, на котором она выступает в Новом Рижском театре. Актриса отметила, что когда ты понимаешь язык, то "идёшь дальше, начинаешь слышать мир вокруг себя".

"Я два с половиной года назад ни слова не знала на латышском. Я понимаю, я разговариваю с людьми. Некоторые люди так расслабляются, что начинают так быстро со мной разговаривать, что им приходится напоминать, что это всё-таки не мой родной язык".

Актриса также рассказала о благотворительности в Латвии и новых знакомствах, связанных с этим. Когда началась полномасштабная война, она искала возможность помочь другим людям конкретными делами, поэтому оказалась в центре помощи украинским беженцам.

Хаматова отметила, что продолжает заниматься благотворительностью в Латвии, ездит с концертами, собирает деньги на медицину и сотрудничает с украинскими фондами.

"С латвийскими фондами как-то... или потому что я русская и никто не хочет, но как-то меня обходят стороной. Я готова и предлагала свои услуги, но..." - призналась актриса.

По словам Чулпан, в Латвию она переехала из-за того, что у неё был временный вид на жительство из-за земли, которую она купила вместе со своей подругой Катериной Гордеевой.

"Был построенный дом, и мы просто всей семьёй приехали сюда. Что делать дальше, было абсолютно непонятно. И денег не было, потому что русские карточки заблокировались. Поэтому снимать квартиру где-то в Берлине или Париже было невозможно.

Сейчас здесь есть интересная работа, поэтому пока здесь, а дальше посмотрим. И потом, я же не знаю, как поменяются законы, вдруг не продлят ВНЖ. В этом году мне не продлили вовремя и сказали подождать ещё два месяца, потому что я не подробно написала, что делала с 1993 по 1996 год. Я открыла Википедию, списала и отправила", - поделилась актриса.

В новом выпуске шоу "Ради чего?" Хаматова развеяла миф о своём меланхоличном образе, объяснила, что не так с сериалом "Слово пацана", и сыграла в игру "Голливуд или пропаганда".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!