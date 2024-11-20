Комики Михаил Шац и Гарик Оганисян побывали в Риге, чтобы встретиться с актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой, которая рассказала о Латвийском национальном театре и местных благотворительных фондах, которые отказались с ней сотрудничать.
"Вот так к нам относятся". Хаматова об отказе театра и благотворительных фондов
Чулпан рассказала о спектакле Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших", в котором она играет вдвоём с Максимом Сухановым. Актриса нашла инвестора, продюсеров. Однако после этого руководство Латвийского национального театра заявило, что ему не понравилась эта идея, и отказало Хаматовой.
"Проблема в том, что здесь, в Риге, нас выгнали из национального театра как раз из-за того, что мы играем по-русски. И нам пришлось перебраться в ангар. Я настаивала на том, чтобы сыграть премьеру в Риге, и национальный театр сначала был очень рад, что мы играем у них. А потом кто-то поднёс спичку к огню и это всё стало совершенно неуправляемым. Можно было отменить, но были проданы билеты. С другой стороны, это честно. Ну вот так к нам относятся. Где разрешили, там и сыграем", - сказала актриса.
Хаматова отметила, что ей очень приятно, когда люди, которые не разговаривают по-русски, подходят к ней в Латвии и говорят, что рады тому, что она теперь живёт с ними в одной стране. "Для меня это самый важный показатель. Поэтому, если не замечать нескольких человек, которые всё время мутят что-то в соцсетях... чего я тоже не замечаю, потому что я не такой активный пользователь..."
В интервью Чулпан также рассказала об изучении латышского языка, на котором она выступает в Новом Рижском театре. Актриса отметила, что когда ты понимаешь язык, то "идёшь дальше, начинаешь слышать мир вокруг себя".
"Я два с половиной года назад ни слова не знала на латышском. Я понимаю, я разговариваю с людьми. Некоторые люди так расслабляются, что начинают так быстро со мной разговаривать, что им приходится напоминать, что это всё-таки не мой родной язык".
Актриса также рассказала о благотворительности в Латвии и новых знакомствах, связанных с этим. Когда началась полномасштабная война, она искала возможность помочь другим людям конкретными делами, поэтому оказалась в центре помощи украинским беженцам.
Хаматова отметила, что продолжает заниматься благотворительностью в Латвии, ездит с концертами, собирает деньги на медицину и сотрудничает с украинскими фондами.
"С латвийскими фондами как-то... или потому что я русская и никто не хочет, но как-то меня обходят стороной. Я готова и предлагала свои услуги, но..." - призналась актриса.
По словам Чулпан, в Латвию она переехала из-за того, что у неё был временный вид на жительство из-за земли, которую она купила вместе со своей подругой Катериной Гордеевой.
"Был построенный дом, и мы просто всей семьёй приехали сюда. Что делать дальше, было абсолютно непонятно. И денег не было, потому что русские карточки заблокировались. Поэтому снимать квартиру где-то в Берлине или Париже было невозможно.
Сейчас здесь есть интересная работа, поэтому пока здесь, а дальше посмотрим. И потом, я же не знаю, как поменяются законы, вдруг не продлят ВНЖ. В этом году мне не продлили вовремя и сказали подождать ещё два месяца, потому что я не подробно написала, что делала с 1993 по 1996 год. Я открыла Википедию, списала и отправила", - поделилась актриса.
В новом выпуске шоу "Ради чего?" Хаматова развеяла миф о своём меланхоличном образе, объяснила, что не так с сериалом "Слово пацана", и сыграла в игру "Голливуд или пропаганда".
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