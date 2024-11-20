В кинотеатрах Латвии - долгожданное продолжение исторического блокбастера Ридли Скотта "Гладиатор", на этот раз без главного героя оригинального фильма. Смогло ли продолжение вновь совершить революцию в историческом жанре или это кино вовсе не было необходимо - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Ненужное продолжение: зачем спустя 24 года вышел "Гладиатор 2"
Спустя 30 лет после смерти Максимуса на престол Рима взошли властолюбивые имперцы Каракалла и Гета. Тем временем полководец Марк Акакий (Педро Паскаль) захватывает последний свободный город в Нумидии, где берет в плен Луция (Пол Мескал), не подозревая, что это - потерянный много лет назад сын его жены Луциллы (Конни Нильсен) и законный наследник римского престола. Луций попадает в рабство к Макрину (Дензел Вашингтон) - устроителю гладиаторских поединков.
Новоиспеченный гладиатор и работорговец заключают договор - Луций будет принимать участие в кровавых играх в Колизее, а Макрин позволит ему поквитаться с Акакием. Тем временем Макрин сам планирует дорваться до власти…
Продолжение "Гладиатора" продолжает политическую составляющую первой части, а Рим в нем вновь предстает, скорее, образом США. При этом антиимперский нарратив на этот раз исполняют уже несколько антагонистов - от развращенных властью Каракаллы и Геты до плетущего свои интриги циничного "интертейнмент-менеджера" Макрина, чья арка роднит второго "Гладиатора" с Шекспиром.