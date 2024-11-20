Вчера исполнилось ровно 1000 дней с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. И за тем, что происходит на поле битвы, мы наблюдали и наблюдаем. Но как эти 1000 дней изменили весь мир?
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Липину интересно ⟩ Что (не) изменилось за 1000 дней
В Латвии за эти 1000 дней успели смениться три правительства и два президента. Наша сборная по хоккею впервые завоевала медаль чемпионата мира, наш певец вернулся в финал "Евровидения", а наш мультфильм смог стать локальной сенсацией Каннского кинофестиваля.