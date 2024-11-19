Видео Ночью в Кенгарагсе сгорел автомобиль. Жители подозревают поджог

Сгоревший автомобиль Mercedes стоит на улице Прушу с утра субботы, 16 ноября.

Автомобиль загорелся ночью, но некоторые местные жители проснулись, когда пожарные прибыли по адресу. Сейчас останки машины служат объектом интереса местных жителей.

Местные помнят, что в этом году в микрорайоне уже сгорело несколько автомобилей, поэтому считают, что это был злой умысел.

В Госполиции сообщают, что в настоящее время проводится расследование и причины возгорания Mercedes пока не ясны.

"В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем поджога. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет или без такового", - пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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