Снег и метель затрудняют проезд по всей территории Латвии

Скользкие участки дороги покрывают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействовано 117 единиц техники зимней службы.

На главных автодорогах страны затруднен проезд на Таллиннском шоссе, на Видземском шоссе от Риги до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Валки, на всей протяженности Рижской окружной дороги, а также на Даугавпилсском шоссе от Саласпилса до Илуксте.

Кроме того, затруднены условия проезда на Бауском шоссе от Риги до Дзимтмисы, на Елгавском шоссе от Риги до Мейтене, на Лиепайском шоссе от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе от Риги до Вентспилса, на всем участке автодороги Лиепая - Литовская граница (Руцава), на участке автодороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово), а также на автодороге Россия (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) от Шпоги до Гребнево.

Осторожными должны быть и водители при движении по Резекненской окружной дороге и государственной региональной автодороге Тинужи - Кокнесе.

На региональных автодорогах затруднен проезд в окрестностях Риги, Огре, Айзкраукле, Мадоне, Добеле, Елгавы, Гулбене, Смилтене, Салдуса, Талси, Екабпилса, Кулдиги, Тукумса, Лиепаи, Добеле, Валки и Вентспилса.

LVC напоминает, что во время снегопада слой снега образуется повторно, поэтому призывает планировать дополнительное время в пути. Важно выбрать соответствующую погодным условиям скорость движения и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Работы по содержанию ведутся в приоритетной последовательности - сначала автомобильные дороги основного, затем регионального, а затем местного значения.

Водителей призывают быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

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