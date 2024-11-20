Пентагон прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

"Мы не удивлены, что Россия обновила свою ядерную доктрину. Это то, о чем они сигнализировали за последние недели", - сказала Сингх.

"Это та самая безответственная риторика, которую мы видели и раньше, и которую мы видели за последние два года", - отметила она.

"Поэтому мы будем и дальше наблюдать за этим, но мы не замечаем никаких признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие в Украине. И мы не видим никаких изменений, которые должны были бы быть внесены в нашу собственную позицию в отношении ядерного оружия", - сказала Сингх.

Ранее во вторник сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым была утверждена обновленная ядерная доктрина страны.

Она предусматривает, что ядерное оружие возможно использовать и против любой страны, не имеющей ядерного оружия, если ее "агрессию" против России или ее союзников поддерживает какое-либо ядерное государство.

Путин подписал указ вскоре после того, как Вашингтон разрешил Украине использовать поставляемое США оружие дальнего действия для ударов глубоко внутри России.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что обновленная ядерная доктрина России доказывает, что Россия не хочет мира, а наоборот - российский диктатор хочет уничтожить Украину, а также другие страны мира.

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