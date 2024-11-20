В то же время издание утверждает, что хотя Залужный и следил за подготовкой операции, украинского лидера о ней "не проинформировали". "Люди (Залужного. - Ред.) не доверяли президенту и его окружению", - пишет журнал.

Der Spiegel: Исполнители параллельно готовили подрыв "Турецкого потока"

По данным Der Spiegel, исполнители параллельно готовили подрыв "Турецкого потока", соединяющего РФ с Турцией - членом НАТО, но впоследствии эта часть операции сорвалась. Как уверяет Der Spiegel, Залужный турецкую составляющую плана поддерживал.

Он же предупредил участников - после того, как детали стали известны западным спецслужбам, - что члены группы, скорее всего, попадут в тюрьму, в случае продолжения своих дейтвий - те, однако, не восприняли послание как приказ прекратить операцию.

Расследователи: Германия ничего не сделала для предотвращения диверсии

В июне 2022 года Федеральная разведывательная служба (BND) получила зашифрованную сверхсекретную депешу с четким предупреждением о готовящейся атаке - оно поступило от военной разведки Нидерландов. Диверсия по времени должна была совпасть с маневрами НАТО Baltops в Балтийском море. BND передала информацию в бюро канцлера ФРГ, но в правительственных службах Германии информацию не посчитали релевантной - поскольку она попала к ним "после того, как маневры НАТО закончились и ничего не произошло".