Снег и лед затрудняют движение по дорогам в некоторых районах Латвии

Скользкие участки дороги покрывают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействована 62 единицs техники зимней службы.

Снег и лед образовались на Таллиннском шоссе, на Рижской окружной дороге, на участке Рига - Лиелварде, на участке Рига - Дзимтмиса, на участке Рига - Олайне, на многих участках Лиепайского шоссе, на всем протяжении Вентспилсского шоссе и дороги Лиепая - граница Литвы (Руцава).

Сложные условия движения наблюдаются на участке от Риги до Скривери.

На региональных автодорогах затруднен проезд в окрестностях Риги, Огре, Добеле, Гулбене, Салдуса, Талси, Лимбажи, Кулдиги, Тукумса, Лиепаи и Вентспилса.

При переменчивой погоде, характерной для межсезонья, по утрам дороги могут обледенеть, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, подчеркивают в LVC. Водителей призывают выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и дистанцию движения.

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