Видео Директор техникума экономит на отоплении и переводит студентов на удаленное обучение

"Это все из-за чрезвычайно высоких счетов за коммунальные услуги и затрат на содержание. Еще в начале года я сообщила Министерству образования и науки, что расходы значительно выросли, финансирование, выделяемое государством, не покрывает эти расходы. В этом месяце мы узнали, что Огрская дума также увеличит коммунальные платежи. Только вывоз мусора обходится примерно в 4000 евро в месяц. С января содержание помещений техникума стоит 24 000 евро в месяц, с сентября мы снизили эти расходы до 18 000 евро. Каждый день мы вместе с бухгалтером смотрим счета, думаем, планируем", - сказала директор Илзе Бранте.