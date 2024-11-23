В распоряжении программы Bez Tabu оказался приказ директора техникума Илзе Бранте, согласно которому студенты должны заниматься из дома в течение шести дней в ноябре и трех дней в декабре.
Видео ⟩ Директор техникума экономит на отоплении и переводит студентов на удаленное обучение
Журналисты программы посетили техникум, чтобы убедиться в правдивости информации. Большинство помещений не освещены, студентов не видно. В аудиториях тишина, стулья придвинуты к партам.
Из другого коридора к Bez Tabu подходит директор техникума и подтверждает правдивость информации: по специальному распоряжению студенты и преподаватели переведены на дистанционное обучение.
"Это все из-за чрезвычайно высоких счетов за коммунальные услуги и затрат на содержание. Еще в начале года я сообщила Министерству образования и науки, что расходы значительно выросли, финансирование, выделяемое государством, не покрывает эти расходы. В этом месяце мы узнали, что Огрская дума также увеличит коммунальные платежи. Только вывоз мусора обходится примерно в 4000 евро в месяц. С января содержание помещений техникума стоит 24 000 евро в месяц, с сентября мы снизили эти расходы до 18 000 евро. Каждый день мы вместе с бухгалтером смотрим счета, думаем, планируем", - сказала директор Илзе Бранте.
Бранте рассказала программе, что предпочитает, чтобы студенты учились очно, поэтому решиться было сложно, однако финансовые обстоятельства были настолько тяжелыми, что другого выхода не было.
В этом году техникуму удалось заработать почти миллион евро, однако пережить рост коммунальных платежей это не помогло.
Министерство образования и науки отмечает, что при оценке финансовых отчетов за третий квартал возникли опасения по поводу ситуации в трех учебных заведениях.
Хуже всего дела обстоят в Огрском техническом колледже, а какие еще два учебных заведения израсходовали почти весь объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, министерство не раскрывает.
"Мы не видим объективных причин, по которым необходимо организовывать дистанционное обучение в целях экономии средств. С середины года мы ведем переписку с Огрским техническим колледжем, в которой сообщаем, что у него будут финансовые проблемы. У нас есть несколько статей расходов, по которым у нас есть вопросы. Мы запланировали визит в техникум, где спросим об этом директора", - сказали в министерстве.
Программе не сообщили, какие статьи расходов вызвали вопросы. В день, когда программа посетила техникум, директор узнала, что Кабинет министров принял решение выделить на нужды Огрского техникума еще 100 тысяч евро.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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