Дело о захвате Харьковской области. Почему Украина обвиняет в госизмене экс-главу управления СБУ

В чем обвиняют Дудина

Мы прочитали обвинительный акт по делу Романа Дудина, который есть в материалах суда.

Следователи утверждают, что в начале вторжения Дудин, поддерживая «идеи пророссийской направленности» и «действуя в интересах России», фактически помогал агрессору проводить подрывную деятельность против Украины.

Так, 24 февраля Дудин начал реализовывать «преступный план», суть которого — устранить председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова.

В документах следствия говорится, что утром 24 февраля 2022 года Роман Дудин собрал подчиненных на совещание и сообщил им о потере связи с руководством области.

Там же он отдал спецназовцам приказ поехать в кабинет Олега Синегубова, зафиксировать его отсутствие и сообщить об этом через видеосвязь в офис президента.

Одновременно с этим, утверждают следователи, он позвонил самому Синегубову и сообщил, что его кабинет надо проверить на предмет присутствия «жучков» — и под этим предлогом сотрудники спецслужбы и попали в кабинет главы облгосадминистрации.

Там они сфотографировали пустой кабинет главы области и опубликовали его в популярном харьковском телеграм-канале. При этом подпись к этому фото якобы надиктовал сам Дудин: «Решение Киева: в связи с тем, что Синегубов/Терехов (мэр Харькова) и Егорова-Луценко (председатель Харьковского облсовета) самоустранились, руководство Харьковской областью и Харьковом взял на себя силовой блок, армия, СБУ и полиция».