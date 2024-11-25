Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Дело о захвате Харьковской области. Почему Украина обвиняет в госизмене экс-главу управления СБУ

CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Роман Дудин
Роман Дудин Фото: Facebook

Ранним утром 24 февраля 2022 года российские войска не только обстреляли Харьков, но и начали сухопутную операцию по захвату Харьковской области.

Это перевод материала Украинской службы Би-би-си, оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

За считанные недели были оккупирован районный центр Изюм, а позже — Купянск и Балаклея.

Сам Харьков захватить россиянам не удалось, хотя они пытались это сделать. Из открытых источников известно, что в начале вторжения в город смогли зайти несколько российских танков и БТРов, но украинские войска их уничтожили.

Но 24 февраля, на фоне российских атак, в Харькове происходило еще кое-что. Уже потом следователи назовут это «силовым устранением» местной власти в интересах России и свяжут эти события с Романом Дудиным, который в то время руководил управлением СБУ в области.

Именно этого человека впоследствии обвинят в саботаже подготовки региона к российскому вторжению, бездействии в первые дни наступления и бегстве из Харьковской области. Он все эти обвинения отвергает.

Дело Романа Дудина развивалось параллельно с процессом о госизмене другого топ-чиновника спецслужбы — руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича.

И Кулинича, и Дудина задержали в 2022 году, расследование обоих дел завершили, начались судебные процессы. Все это время обвиняемые находятся в СИЗО.

Но если Кулиничу суд постоянно продлевает арест, то Дудину недавно изменили меру пресечения — теперь он может выйти под залог.

Рассказываем о деле Романа Дудина более подробно.

Кто такой Роман Дудин

41-летний подполковник Роман Дудин возглавлял управление СБУ в Харьковской области с марта 2020-го по май 2022 года.

В разгар полномасштабного вторжения России, в мае 2022 года, президент Владимир Зеленский уволил его с руководящей должности, объяснив это тем, что Дудин «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе».

Сам Дудин называл это «политическим преследованием» со стороны офиса президента.

Через несколько месяцев, в сентябре 2022 года, его задержали правоохранительные органы. Бывшему главе Харьковской СБУ предъявили обвинения в государственной измене и побеге с места службы.

Тогда Государственное бюро расследований заявило, что Дудин действовал в интересах России и умышленно препятствовал организации обороны области.

Роману Дудину объявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление службы) и ч. 4 ст. 402 (неповиновение). Ему грозит пожизненное заключение.

Почти через год, в июле 2023 года, Шевченковский суд Киева начал рассматривать дело Дудина, процесс продолжается до сих пор. Все это время обвиняемый находится в СИЗО.

Однако 14 ноября суд разрешил Дудину выйти под залог в более 5 млн грн (более 120 тыс. долларов). На данный момент он все еще находится за решеткой, его семья собирает деньги.

В чем обвиняют Дудина

Мы прочитали обвинительный акт по делу Романа Дудина, который есть в материалах суда.

Следователи утверждают, что в начале вторжения Дудин, поддерживая «идеи пророссийской направленности» и «действуя в интересах России», фактически помогал агрессору проводить подрывную деятельность против Украины.

Так, 24 февраля Дудин начал реализовывать «преступный план», суть которого — устранить председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова.

В документах следствия говорится, что утром 24 февраля 2022 года Роман Дудин собрал подчиненных на совещание и сообщил им о потере связи с руководством области.

Там же он отдал спецназовцам приказ поехать в кабинет Олега Синегубова, зафиксировать его отсутствие и сообщить об этом через видеосвязь в офис президента.

Одновременно с этим, утверждают следователи, он позвонил самому Синегубову и сообщил, что его кабинет надо проверить на предмет присутствия «жучков» — и под этим предлогом сотрудники спецслужбы и попали в кабинет главы облгосадминистрации.

Там они сфотографировали пустой кабинет главы области и опубликовали его в популярном харьковском телеграм-канале. При этом подпись к этому фото якобы надиктовал сам Дудин: «Решение Киева: в связи с тем, что Синегубов/Терехов (мэр Харькова) и Егорова-Луценко (председатель Харьковского облсовета) самоустранились, руководство Харьковской областью и Харьковом взял на себя силовой блок, армия, СБУ и полиция».

Далее в обвинительном акте говорится: увидев в публичном пространстве эти сообщения, Синегубов понял, что происходит, и попытался вернуться в свой кабинет, однако ему не позволили это сделать бойцы спецподразделения «Альфа».

Таким образом, руководство Харьковской ОГА в первый день полномасштабного вторжения «было незаконно отстранено от исполнения служебных обязанностей» и не смогло в полдень присоединиться к совещанию с Владимиром Зеленским, считают следователи.

Кроме того, по версии следствия, Дудин саботировал защиту региона от россиян и не подчинился штабу обороны Харькова, что должен был сделать из-за введения военного положения.

В документах обвинения речь также идет о том, что 24 февраля 2022 года Роман Дудин эвакуировал личный состав своего управления с территории области, оставив в здании спецслужбы оружие и боеприпасы. А на следующий день сам покинул Харьковскую область вместе с бойцами «Альфы».

Разрешение выехать за пределы Харьковщины Дудину, по версии следствия, должны были дать уже Силы обороны, а поскольку такого разрешения не было, то 25 февраля он самовольно покинул регион.

Согласно материалам следствия, Дудин вернулся в Харьков 2 марта и создал собственный орган военного управления — «Штаб обороны АТЦ» и «имитировал» активные оборонительные действия без согласования с командованием группировки войск «Харьков».

Что говорит защита

По данным защиты, в материалах дела нет ни одного доказательства «пророссийскости» Романа Дудина, а также того, что он поддерживал Россию и ей помогал. Как говорят адвокаты, работники СБУ Харьковщины в первые дни вторжения отражали агрессию, ловили диверсантов и российских агентов.

Дудин отрицает правдивость заявлений председателя Харьковской ОГА Синегубова (в деле он является свидетелем) о попытке захватить власть в регионе.

Он утверждает, что в начале вторжения городской совет Харькова был закрыт, на рабочих местах работников не было. Якобы уже утром в публичном пространстве начала распространяться информация, что власти города и области сбежали. Именно поэтому глава СБУ дал команду разместить в соцсетях информацию, что ситуация в регионе контролируемая, а спецслужба, полиция и ВСУ выполняют свои задачи.

Он признает, что действительно отправил спецназовцев в обладминистрацию, но только для того, чтобы они охраняли стратегическое здание и помогли наладить связь с Киевом. Согласно показаниям Дудина, кабинет Синегубова был закрыт, а самого руководителя на месте не было.

А когда Синегубов впоследствии появился, работники СБУ якобы сразу сообщили ему о необходимости связаться с президентом и доложить ситуацию. Никакого силового отстранения председателя ОГА от исполнения обязанностей не было, утверждает Роман Дудин.

Свой отъезд в Киев вместе с бойцами подразделения «Альфа» 25 февраля Дудин объясняет приказом тогдашнего руководителя СБУ Ивана Баканова и указывает на неполноту расследования, поскольку бывшего руководителя спецслужбы по этому делу так и не допросили.

При этом, по его словам, все оружие, которое было в здании управления СБУ, раздали персоналу, полиции и добровольцам.

Защита Дудина также настаивает, что на момент вторжения управление СБУ в Харьковской области подчинялось центральному руководству спецслужбы в Киеве, поскольку не было никаких других приказов военного командования о передаче в подчинение другим структурам.

По версии Дудина, в Киеве он сразу присоединился к обороне столицы, выполнял задачи в правительственном квартале. А 1 марта уже вернулся в Харьков, где присоединился к защите региона.

Информацию о самовольном создании «Штаба обороны АТЦ» Дудин называет выдумкой.

На какой стадии находится дело

Хотя Роман Дудин был уволен с должности руководителя управления СБУ Харьковской области, он остается в распоряжении главы спецслужбы.

Суд по его делу продолжается. Стороны уже исследовали все письменные доказательства, впереди — ознакомление с секретной информацией материалов дела.

А затем начнется самое интересное — допрос свидетелей. Сложно спрогнозировать, когда именно начнется эта стадия, учитывая, что судебный процесс длится уже второй год.

BBC
Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх