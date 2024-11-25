Крушение самолета в Вильнюсе: что говорят представители DHL

"В самолете было четыре члена экипажа - два гражданина Испании, один немец и один литовец", - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская . "Один из испанцев погиб", - добавила она.

Вилмантас Виткаускас, глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы, заявил, что, по первоначальной информации, авиакатастрофа была несчастным случаем.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчунас также заявил, что имеющаяся на данный момент информация не позволяет предположить, что авиакатастрофа связана с саботажем или терроризмом.

Министр обороны добавил, что в настоящее время проводятся допросы выживших членов экипажа и изучаются так называемые черные ящики, содержащие информацию о полете. По его словам, расследование будет продолжаться около недели, чтобы выяснить, "была ли это техническая неисправность, ошибка пилота или что-то еще".

Видео: Переговоры пилота и диспетчера перед аварией

Самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.

Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.

Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!