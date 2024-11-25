В понедельник утром в Вильнюсе разбился грузовой самолет компании DHL, но представитель компании заявила, что у них нет никаких данных о подозрительных грузах на борту.
Крушение самолета в Вильнюсе: что говорят представители DHL
Представитель DHL Lietuva Аушра Руткаускене сказала, что "в данный момент можем лишь подтвердить, что сегодня около 5:30 утра самолет подрядчика DHL - компании Swiftair, летевший из аэропорта Лейпцига в аэропорт Вильнюса, совершил вынужденную посадку примерно в километре от аэропорта".
"На данный момент у нас нет никаких данных, подтверждающих наличие чего-то подозрительного, что могло бы навести нас на мысль о том, что это мог быть какой-то инцидент. Пока идет расследование, у нас ничего нет, и мы пока ничего не комментируем, не хочется спекулировать", - сказала BNS в понедельник директор по продажам и маркетингу DHL Lietuva Аушра Руткаускене.
"Мы общаемся отдельно с каждым клиентом, чьи посылки находились в самолете", - отметила она.
"Мы работаем со страховой компанией и будем решать ситуацию с компенсацией с каждым клиентом индивидуально", - сказала Руткаускене.
Она отметила, что и с экипажем самолета DHL сотрудничала регулярно.
"Работники был надежными и постоянными. Это люди, которые уже много раз летали", - сказала Руткаускене.
В совершившим аварию грузовом самолете DHL находились четыре человека. Смерть испанского пилота была подтверждена на месте аварии. Остальные находившиеся в самолете люди пострадали. Один из пострадавших находится в критическом состоянии и проходит лечение в клинике Сантарос.
"В самолете было четыре члена экипажа - два гражданина Испании, один немец и один литовец", - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская . "Один из испанцев погиб", - добавила она.
Вилмантас Виткаускас, глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы, заявил, что, по первоначальной информации, авиакатастрофа была несчастным случаем.
Министр обороны Литвы Лауринас Касчунас также заявил, что имеющаяся на данный момент информация не позволяет предположить, что авиакатастрофа связана с саботажем или терроризмом.
Министр обороны добавил, что в настоящее время проводятся допросы выживших членов экипажа и изучаются так называемые черные ящики, содержащие информацию о полете. По его словам, расследование будет продолжаться около недели, чтобы выяснить, "была ли это техническая неисправность, ошибка пилота или что-то еще".
Видео: Переговоры пилота и диспетчера перед аварией
Самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.
Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.
Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
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