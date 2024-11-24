Общий госдолг уже сейчас больше годового бюджета Латвии, а для финансирования всех запланированных на следующий год трат он вырастет еще примерно на полтора миллиарда евро, сообщает передача LTV De Facto. Размер долга, впрочем, не является чем-то исключительным, особенно по сравнению с другими странами. Но пессимистичные прогнозы экономики, большой дефицит бюджета и скепсис кредитных рейтинговых агентств по поводу ситуации Латвии на рост долга заставляют смотреть с большей осторожностью.
Медленный рост экономики подводит госдолг Латвии к критической границе
Госдолг за последние пять лет с неполных 13 миллиардов евро вырос до более чем 19 миллиардов евро. В следующем году он приблизится к 21 миллиарду. Для сравнения: в следующем году запланированные расходы государства составят около 17 млрд, а размер долга от внутреннего валового продукта, то есть стоимости произведенных в Латвии товаров и услуг, составит уже 47%. В Государственной кассе напоминают, что это хотя и ниже среднеевропейского уровня в 80%, но легкомысленно смотреть на это не стоит.
"Следует учитывать то, что это один из положительных факторов, о котором упоминают рейтинговые агентства и инвесторы - именно умеренный долг Латвии, уравновешивающий другие, негативные факторы. Ну, например, то, что в Латвии по-прежнему один из самых низких ВВП на душу населения или то, что у нас недостаточно экономического роста и, конечно, все геополитические риски. Поэтому, если бы долг у нас еще существенно вырос, то исчез бы этот позитивный, уравновешивающий фактор и скорее всего наш кредитный рейтинг был бы понижен, что означало бы, что скорее всего был бы больший платеж за услугу долга", - пояснил управляющий Госкассой Каспар Аболиньш.
По мнению Госкассы и Совета по фискальной дисциплине, долг не следует наращивать более 50% от внутреннего валового продукта, даже несмотря на то, что Маастрихтский критерий определяет 60%-й предел. "У нас до 60% фактически есть его резерв. Но надо понимать, что в среднем один серьезный кризис и этот долг растет на 10%. Это означает, что мы еще один кризис выдерживаем, а потом уже перейдем за предел", - добавляет Аболиньш.
При этом в видении кредитных рейтинговых агентств уже наметился определенный скепсис. Летом агентство S&P Global понизило рейтинг Латвии с A+ до A, а агентство Fitch в этом месяце понизило прогноз на будущее. Из четырех агентств у него единственного до сих пор оставалось позитивное видение будущего Латвии, но теперь и оно оценило его как стабильное.
Аболиньш отметил: "Это само по себе не оказывает существенного влияния. Но, конечно, если в будущем будет принято решение уже о снижении рейтингов... Fitch дает нам рейтинг в так называемой категории А (А-). Один шаг ниже, и мы уже попадаем в категорию B".
Из-за общих процентных ставок расходы по займам и так выросли. В следующем году только в процентах будем платить полмиллиарда евро, что в три раза больше, чем еще два года назад. Это расходы, которые, как следствие, мы не можем направить на другие свои нужды. Например, в бюджете следующего года так и не выделили запрошенные 98 млн евро на уход за детьми, пособие по рождению и другие меры поддержки семьи; Минздраву не выделили восемь млн евро на улучшение доступности семейных врачей в регионах, а, например, Министерству образования - 41 млн евро, которые оно дополнительно требовало на финансирование школ.
Однако в Банке Латвии отметили, что панику из-за более низкой оценки кредитных рейтинговых агентств поднимать не стоит, но следует воспринимать как предупреждение. Это означает, что необходимо предпринять конкретные и быстрые шаги для сдвига экономики. Но пока Латвия в этом уступает.
"Если мы смотрим на освоение структурных фондов, литовцы делают это быстрее, поэтому они быстрее вливают эти деньги в экономику. Вторая вещь, которую мы видим, - это так называемый вильнюсский фактор. За последние десять лет Вильнюс очень быстро вырос, это означает, что тяга очень мощная и это означает, что Вильнюс стал экономическим центром Балтии. И это им помогает. К сожалению, Рига за предыдущие десятилетия эту позицию потеряла, но мы можем ее вернуть", -
оценивает президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
В правительстве уверены, что экономику приведут в движение изменения подоходного налога - у людей будет больше денег, они больше потратят. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) также обещает отдачу от визитов делегаций иностранных предпринимателей, которых в следующем году будет не менее восьми, и обеспечить лучшие условия местным предпринимателям через реформы Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).
"Один из важных разделов состоял в том, что ЛАИР начинает работать с местными инвесторами и местными предпринимателями, чего до сих пор вообще не делалось. Только ждали того момента счастья, а с местными предприятиями, которые уже здесь работают, была сделана очень маленькая работа. И это также будет способствовать тому, чтобы предприниматели смотрели на дальнейшие инвестиции", - пообещал министр.
Цена неудачи, впрочем, может быть высокой. Дефицит бюджета, запланированный на уровне 2,9%, критически близок к 3%, превышать которые нельзя. Но,
если экономика не оживет достаточно быстро, эта граница может быть нарушена.
Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") говорит, что позволить себе это не можем. "Тогда это было бы не наше собственное обязательство, а это было бы уже соглашение с Еврокомиссией о строгом графике. Если бы он был составлен в этом году, он составил бы от 125 млн до 440 млн. Мы не смотрели, что бы это значило в следующем году, если бы это наступило, но я бы очень не хотел оказаться в этой ситуации", - добавил министр финансов.
Вероятность того, что подготовленный правительством бюджет в Сейме еще может быть существенно переписан а дефицит и, соответственно, потребность в займах уменьшены - нет. В Банке Латвии также отметили, что и возможностей на самом деле нет, и это скорее было бы вопросом еще будущих лет. "Существующий бюджет принимать надо, он не идеальный, но приемлемый. Есть ряд хороших вещей, есть ряд вещей, которые, может быть, в будущем нужно доработать и изменить, но бюджет как таковой в целом приемлем и за короткое время что-то радикально новое лучше сделать невозможно, на мой взгляд", - заключил Казакс.
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