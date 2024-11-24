Медленный рост экономики подводит госдолг Латвии к критической границе

По мнению Госкассы и Совета по фискальной дисциплине, долг не следует наращивать более 50% от внутреннего валового продукта, даже несмотря на то, что Маастрихтский критерий определяет 60%-й предел. "У нас до 60% фактически есть его резерв. Но надо понимать, что в среднем один серьезный кризис и этот долг растет на 10%. Это означает, что мы еще один кризис выдерживаем, а потом уже перейдем за предел", - добавляет Аболиньш.

При этом в видении кредитных рейтинговых агентств уже наметился определенный скепсис. Летом агентство S&P Global понизило рейтинг Латвии с A+ до A, а агентство Fitch в этом месяце понизило прогноз на будущее. Из четырех агентств у него единственного до сих пор оставалось позитивное видение будущего Латвии, но теперь и оно оценило его как стабильное.

Аболиньш отметил: "Это само по себе не оказывает существенного влияния. Но, конечно, если в будущем будет принято решение уже о снижении рейтингов... Fitch дает нам рейтинг в так называемой категории А (А-). Один шаг ниже, и мы уже попадаем в категорию B".