ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как сохранить молодость кожи лица?

Кожа подобна зеркалу, которое отражает не только ваш возраст, но и образ жизни и повседневный уход за ней. Чтобы сохранить кожу лица молодой и сияющей, важно понимать, что для нее хорошо, а что плохо. Этот тест поможет вам проверить свои знания по уходу за кожей и открыть для себя эффективные способы дольше сохранять кожу здоровой и эластичной.