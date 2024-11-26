ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как сохранить молодость кожи лица?

Кожа подобна зеркалу, которое отражает не только ваш возраст, но и образ жизни и повседневный уход за ней. Чтобы сохранить кожу лица молодой и сияющей, важно понимать, что для нее хорошо, а что плохо. Этот тест поможет вам проверить свои знания по уходу за кожей и открыть для себя эффективные способы дольше сохранять кожу здоровой и эластичной.
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