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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как сохранить молодость кожи лица?

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Фото статьи
Фото: Prostock-studio/Shutterstock

Кожа подобна зеркалу, которое отражает не только ваш возраст, но и образ жизни и повседневный уход за ней. Чтобы сохранить кожу лица молодой и сияющей, важно понимать, что для нее хорошо, а что плохо. Этот тест поможет вам проверить свои знания по уходу за кожей и открыть для себя эффективные способы дольше сохранять кожу здоровой и эластичной.

Хотите узнать секреты ухода за кожей? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы понимаете потребности своей кожи. Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе до 9 декабря.

10 декабря мы определим победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!

Фото статьи
Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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