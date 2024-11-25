По предварительным данным, крушение грузового самолета немецкой логистической компании DHL в Вильнюсе не связано с какими-либо внешними факторами, заявил генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас.
Крушение самолета в Вильнюсе: следователи пока не нашли связь с внешними факторами
"В настоящее время нет никаких признаков того, что авария была вызвана внешними факторами. После просмотра нескольких видеозаписей предварительная оценка заключается в том, что самолет приземлился, а не упал, и видимых признаков внешних повреждений нет", - сказал Паулаускас журналистам на месте происшествия.
"Также нет никаких указаний на то, что в самолете что-то произошло. Конечно, все теории расследуются, но предварительные данные показывают, что вероятность того, что была задействована какая-то внешняя сила, невелика", - сказал генеральный комиссар полиции Литвы, добавив, что то, что было найдено на данный момент, показывает, что "не было ни огня, ни дыма, ничего, что могло бы вызвать крушение".
Паулаускас также сообщил, что "черный ящик" самолета пока не найден. Он отметил, что исследование места происшествия может продолжаться несколько дней.
"К работе привлечены лучшие специалисты с самым современным оборудованием со всей Литвы", - добавил он.
Самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.
В самолете находились четыре человека. Смерть испанского пилота была подтверждена на месте аварии. Остальные находившиеся в самолете люди получили травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.
Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
Галерея: Самолет DHL упал в Вильнюсе
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