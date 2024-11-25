Крушение самолета в Вильнюсе: следователи пока не нашли связь с внешними факторами

"В настоящее время нет никаких признаков того, что авария была вызвана внешними факторами. После просмотра нескольких видеозаписей предварительная оценка заключается в том, что самолет приземлился, а не упал, и видимых признаков внешних повреждений нет", - сказал Паулаускас журналистам на месте происшествия.

"Также нет никаких указаний на то, что в самолете что-то произошло. Конечно, все теории расследуются, но предварительные данные показывают, что вероятность того, что была задействована какая-то внешняя сила, невелика", - сказал генеральный комиссар полиции Литвы, добавив, что то, что было найдено на данный момент, показывает, что "не было ни огня, ни дыма, ничего, что могло бы вызвать крушение".

Паулаускас также сообщил, что "черный ящик" самолета пока не найден. Он отметил, что исследование места происшествия может продолжаться несколько дней.

"К работе привлечены лучшие специалисты с самым современным оборудованием со всей Литвы", - добавил он.