Неделя началась с громкого события: в столице Литвы упал самолет, повредив жилой дом. Между тем, по всей Европе вызвал переполох сбой в работе Microsoft 365, а в латвийскую прокуратуру передали дело против одного из самых известных лидеров организованной преступности в стране. Об этих и других новостях понедельника, 25 ноября, вы узнаете в традиционном вечернем дайджесте RUS TVNET.
Главное за 25 ноября ⟩ В Вильнюсе упал самолет, сбой в работе Microsoft и тюремный срок для 92-летнего водителя
Новости Латвии:
На прошлой неделе был опубликован новый закон о VID, однако из него пропала норма, которая способствовала бы открытости VID в отношении собственных проверок. Депутаты Сейма признают, что это ошибка, они ее не заметили и обещают улучшения. Хотя все руководители Службы государственных доходов на словах заявляли, что хотят отчитываться обо всем перед общественностью, но это якобы не разрешено законом, и на этот раз не было даже попытки повысить прозрачность. Совсем наоборот. И это означает, что не возможно оценить, насколько качественно работает сама Служба госдоходов, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.
Государственная полиция передала в прокуратуру для предъявления обвинения дело против девяти лиц, в том числе одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии Юрия Спиридонова.
Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за трагическую аварию в столичном районе Торнякалнс, в результате которой погибла несовершеннолетняя девушка, сообщает прокуратура.
В Саласпилсском крае на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне (А4) перед перекрестком с автодорогой Огре - Улброка (Р5) в результате аварии частично блокировано движение, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Со следующей недели, со 2 декабря, в Риге в расписание отдельных маршрутов общественного транспорта будут внесены небольшие изменения, которые не будут касаться самого загруженного времени по утрам и вечерам, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
За рубежом:
В понедельник утром в Вильнюсе потерпел крушение грузовой самолет. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.
В аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи. Об этом сообщил турецкий авиационный портал AirportHaber.
Война между Россией и Украиной становится похожей на окопную войну времен Первой мировой войны, заявил в интервью Fox News кандидат на пост советника по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа конгрессмен Майкл Уолтц.
В понедельник, 25 ноября, многие офисные работники по всей Европе столкнулись с проблемами в работе Microsoft 365. Судя по данным Downdetector, проблемы в услугах Microsoft начали возникать незадолго до десяти часов утра по латвийскому времени.
Все украинские военные, которые попадают в российский плен, подвергаются пыткам, однако солдат "Азова" пытают особенно жестоко, им наносят огромный ущерб здоровью или даже убивают, рассказали в интервью агентству LETA глава отдела международной коммуникации украинской бригады спецзадач "Азов" Юлия Федосюк и сержант, доктор философии Валентин Дзюбенко.
Интересное чтиво:
Подходя к входной двери наших подъездов и пользуясь домофоном, мы редко задумываемся о его происхождении. TVNET+ выяснил, что некоторые из этих устройств были произведены в России. Что это значит для жителей, и сколько будет стоить замена, если устройство выйдет из строя?
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