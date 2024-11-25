Главное за 25 ноября В Вильнюсе упал самолет, сбой в работе Microsoft и тюремный срок для 92-летнего водителя

Исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, изучило оценку жителями Эстонии своего благосостояния. За два года доля людей, относящих себя к среднему классу, значительно выросла, а количество людей, считающих себя бедными, сократилось на четыре процентных пункта, составив 6%. Между тем жители Эстонии, Латвии и Литвы воспринимают средний класс по-разному, сообщает Rus.Postimees.

Эволюция финансовых рынков и стремительное внедрение искусственного интеллекта открыли перед нами огромные возможности. Однако эти же процессы стали благодатной почвой для мошенничества. Технологии активно используют для того, чтобы похищать у людей их тяжело заработанные деньги. К сожалению, жертвы часто поддаются обману. А наблюдения показывают, что мошенники становятся все изощреннее, поэтому в будущем быть бдительными придется еще больше.

Елена Лубане, воспитывающая десятерых детей, называет свою жизнь непрерывной работой, за которую никто не платит и где нет выходных. Вместе с мужем она самостоятельно строит будущее своей семьи. Однако с годами все чаще возникает вопрос: на что она сможет рассчитывать в старости?

На антивоенном митинге в Берлине произошел конфликт его участников с 16-летним активистом из Таллинна. Rus.Postimees связался с молодым человеком и его родителями, чтобы попросить их прокомментировать и эту ситуацию, и его деятельность. Реакция активиста оказалась обескураживающей, а из соцсетей стало ясно, что он четко позиционирует себя как защитника интересов России, пишет Rus.Postimees.

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