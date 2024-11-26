В воскресенье, 24 ноября, в Валмиерском крае, в волости Дикли произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре человека, находившиеся в автомобиле. К сожалению, спасти жизнь одного из пассажиров не удалось, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Новые подробности трагической аварии в Валмиерском крае. Погиб ребенок
Томс, живущий в нескольких сотнях метров от места трагического происшествия, рассказывает, что был дома примерно без четверти одиннадцати утра. Это было в тот момент, когда водитель не справился с управлением своего автомобиля Audi на повороте на гравийной дороге.
Местный житель излагает свою версию причин аварии и добавляет, что в зимние месяцы аварии на конкретном участке дороги - не редкость.
"Скорее всего, автомобиль занесло, и он перевернулся. И, к сожалению, здесь есть река Зунда, у которой нет ни ограждений, ни перил. В результате, на этот раз, все закончилось трагически. Надо сказать, что ночью тоже была авария, совершенно другая, никак не связанная. Машина съехала в пруд с другой стороны. Такие случаи здесь, на этой дороге, происходят довольно часто", - рассказал местный житель Томс.
Томс говорит, что когда на дороге образуется слой льда, проезжая часть может превратиться в настоящий "каток". Мужчина заметил, что, к сожалению, молодежь близлежащего района и другие любители острых ощущений, мчась по гравийной дороге на большой скорости или "дрифтуя", не до конца осознают потенциальные риски для своего здоровья и жизни.
Томс предполагает, что четверо пострадавших в трагической аварии не местные. Мужчине особенно тяжело осознавать, что в результате несчастного случая погиб трехлетний ребенок.
Представитель Государственной полиции сообщил, что, получив информацию об аварии, на место происшествия выехали два полицейских экипажа. По прибытии правоохранители обнаружили, что автомобиль оказался в придорожном кювете и лежал на крыше.
Сотрудник правоохранительных органов рассказывает, что через короткое время прибыло несколько бригад скорой медицинской помощи, и при этом подтверждает, что, к сожалению, жизнь одного пострадавшего спасти не удалось.
"Медики также около часа боролись за жизнь человека, но спасти его не удалось, в результате ранения получили двое взрослых и один несовершеннолетний, а другой несовершеннолетний скончался", - сказал представитель полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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