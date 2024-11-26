Видео Новые подробности трагической аварии в Валмиерском крае. Погиб ребенок

Томс, живущий в нескольких сотнях метров от места трагического происшествия, рассказывает, что был дома примерно без четверти одиннадцати утра. Это было в тот момент, когда водитель не справился с управлением своего автомобиля Audi на повороте на гравийной дороге.

Местный житель излагает свою версию причин аварии и добавляет, что в зимние месяцы аварии на конкретном участке дороги - не редкость.

"Скорее всего, автомобиль занесло, и он перевернулся. И, к сожалению, здесь есть река Зунда, у которой нет ни ограждений, ни перил. В результате, на этот раз, все закончилось трагически. Надо сказать, что ночью тоже была авария, совершенно другая, никак не связанная. Машина съехала в пруд с другой стороны. Такие случаи здесь, на этой дороге, происходят довольно часто", - рассказал местный житель Томс.