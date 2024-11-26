В аварии грузового самолета у аэропорта Вильнюса в Литве, произошедшей в понедельник, 25 ноября, виной может быть как несчастный случай, так и "гибридный инцидент" со внешним вмешательством, сообщает Kyiv post со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Крушение самолета в Литве: глава МИД Германии не исключает "гибридный инцидент"
"Тот факт, что мы - вместе с нашими литовскими и испанскими партнерами - теперь должны серьезно задаться вопросом, был ли это несчастный случай или (…) еще один гибридный инцидент, показывает, в какие неспокойные времена мы сейчас живем - даже в центре Европы", - цитирует Бербок DW.
"В последнее время мы в Европе видели несколько гибридных атак, которые часто были направлены против отдельных лиц и инфраструктуру независимо от того, подземная ли это или жесткая инфраструктура", - сказала она.
Термин "гибридный" обычно используется для описания атак, в которых не используются обычные военные тактики и методы, например, кибератаки или диверсии против инфраструктуры.
Видео: Последствия аварии
До сих пор власти Литвы не подтвердили, что причиной авиакатастрофы является саботаж, однако полностью такая возможность не исключается. В данный момент наиболее вероятной версией считаются технические проблемы или ошибка экипажа.
Напомним, утром в понедельник в Вильнюсе недалеко от аэропорта у жилого дома разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
По предварительным данным, погиб член экипажа из Испании. Пострадали три человека, находившихся в самолете - граждане Литвы, Германии и Испании.
По информации медиков, состояние одного человека критическое, травмы двух остальных более легкие.
Литовские эксперты в области авиации признают, что происшествие могло завершиться еще хуже, а о причинах говорить слишком рано. В данный момент считается, что произошедшее не связано с терактом.
Видео: Маршрут полета
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