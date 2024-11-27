Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Государственной полицией провела масштабную проверку состояния транспортных средств на дорогах Латвии. Результаты показывают, что только 80% автомобилей оснащены зимними шинами, отвечающими требованиям безопасности, сообщает LETA.
Техническая проверка автомобилей на дорогах Латвии дала тревожные результаты
В ходе инспекции было обследовано 2796 автомобилей. У 80% из них зимние шины соответствовали стандартам. Однако ситуация с оставшимися транспортными средствами вызывает беспокойство.
Сразу у 242 автомобилей (8,6%) глубина протектора зимних шин оказалась менее 4 миллиметров - это минимально допустимое значение для легковых авто массой до 3,5 тонны.
216 автомобилей (7,7%) имели протектор глубиной от 4 до 5 миллиметров. Еще 108 водителей (3,9%) продолжали ездить на летних шинах, несмотря на приближение зимнего сезона.
CSDD рекомендует водителям перед зимним сезоном проверять состояние своих шин. Если глубина протектора сейчас около 6 миллиметров, то шины, скорее всего, не смогут прослужить весь зимний период. Через несколько месяцев их эксплуатация станет небезопасной и противоречащей требованиям дорожного законодательства.
Особое внимание следует уделить визуальному осмотру шин. Нужно проверить, нет ли повреждений или трещин, которые могли появиться из-за неправильного хранения. Эксперты также рекомендуют не использовать зимние шины, возраст которых превышает пять-шесть лет, так как их резина теряет эластичность и сцепные свойства.
Важно помнить, что на одном автомобиле нельзя одновременно использовать шипованные и нешипованные шины. Это создает дополнительные риски в управлении транспортным средством.
С 1 декабря по 1 марта все автомобили массой до 3,5 тонны, участвующие в дорожном движении, должны быть оснащены зимними шинами. Они должны быть специально разработаны для езды по снегу и льду и иметь маркировку "гора и снежинка".
Шины, отмеченные только символами M+S, M&S или M.S., можно использовать в течение остального года - со 2 марта по 30 ноября. Однако зимой такие шины недостаточно эффективны.
CSDD настоятельно просит водителей ответственно подходить к подготовке автомобилей к зимнему сезону. Соблюдение этих правил - не только вопрос законопослушания, но и способ обезопасить себя и окружающих на дороге. Правильно подобранные шины играют ключевую роль в предотвращении аварий, особенно зимой.
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